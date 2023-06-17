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Milli eskrimci Enver Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandırdı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Yıldırım, Türk eskrim tarihinde büyüklerde ilk Avrupa madalyasını kazanan isim oldu.

Fatih Çakmak  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandırdı

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde devam eden organizasyonda milli sporcu Enver Yıldırım, üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Ay yıldızlı eskrimci Enver Yıldırım, bu başarısıyla Türkiye'ye büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda erkekler kılıç kategorisinde bronz madalya kazanarak, ülkemize büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını getiren milli sporcumuz Enver Yıldırım'ı gönülden kutluyorum. Bu tarihi başarının elde edilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza Paris 2024 sürecinde başarılar diliyorum."

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