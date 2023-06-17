Milli eskrimci Enver Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandırdı
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Yıldırım, Türk eskrim tarihinde büyüklerde ilk Avrupa madalyasını kazanan isim oldu.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentinde devam eden organizasyonda milli sporcu Enver Yıldırım, üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
Ay yıldızlı eskrimci Enver Yıldırım, bu başarısıyla Türkiye'ye büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda erkekler kılıç kategorisinde bronz madalya kazanarak, ülkemize büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını getiren milli sporcumuz Enver Yıldırım'ı gönülden kutluyorum. Bu tarihi başarının elde edilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza Paris 2024 sürecinde başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.