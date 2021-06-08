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Milli boksör Busenaz Sürmeneli Fransa'da altın madalya kazandı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar 69 kiloda altın madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu   | 08.06.2021
Milli boksör Busenaz Sürmeneli Fransa'da altın madalya kazandı Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Ankara

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kilo finalinde Alman Nadine Apetz'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.


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