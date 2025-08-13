Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Milan, Genoa'dan Koni De Winter'i renklerine bağladı

İtalya ekibi Milan, Genoa'dan Belçikalı milli futbolcu Koni De Winter'i transfer etti.

Mutlu Demirtaştan  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Milan, Genoa'dan Koni De Winter'i renklerine bağladı

İstanbul

Milan Kulübünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, De Winter ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İtalya basınında, transferin 20 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Juventus altyapısında yetişen 23 yaşındaki stoper, Genoa'nın yanı sıra Empoli forması da giydi.

Genoa kariyerinde 57 maça çıkan De Winter, 3 gol kaydetti.

Teknik direktörlüğe 2010-2014 yıllarında da takımı çalıştıran Massimiliano Allegri'yi getiren Milan, sezon öncesi De Winter'in yanı sıra Luka Modric, Pietro Terracciano, Pervis Estupinan, Samuele Ricci ve Ardon Jashari'yi kadrosuna kattı.

