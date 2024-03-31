Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu Collins oldu
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li sporcu Danielle Collins şampiyon oldu.
İstanbul
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvası finalinde, dünya 4 numarası Kazak Elena Rybakina ile klasmanın 53. sırasındaki Danielle Collins karşılaştı.
İki saat 2 dakika süren mücadelede rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 30 yaşındaki Collins, Masters turnuvalarında ilk şampiyonluğunu kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.