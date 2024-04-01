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Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler şampiyonu Sinner oldu

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İtalyan sporcu Jannik Sinner şampiyon oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler şampiyonu Sinner oldu Fotoğraf: Jannik Sinner/AA

İstanbul

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvası finalinde Bulgar raket Grigor Dimitrov ile karşılaşan Sinner, bir saat 13 dakika süren maçı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

Bu yıl yükselen form grafiğiyle (22 galibiyet, 1 mağlubiyet) dikkati çeken Sinner, Miami'de ilk, Masters turnuvalarında ise ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Son Avustralya Açık şampiyonu Sinner, Miami'deki zaferiyle dünya sıralamasında da ikinci basamağa yerleşti.

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