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Men cezası olan Chelsea ve Manchester City taraftarları, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na gidemeyecek

Haklarında maçlardan men kararı bulunan yaklaşık 150 Chelsea ve Manchester City taraftarı, 15 Haziran-13 Temmuz'da ABD'de düzenlenecek 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na gidemeyecek.

Selçuk Buğra Gökalp  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Men cezası olan Chelsea ve Manchester City taraftarları, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na gidemeyecek

Ankara

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, şiddet içeren davranış geçmişi olan yaklaşık 150 Chelsea ve Manchester City taraftarının turnuva sırasında seyahat etmesi yasaklanacak. Men cezası olan taraftarlar, bu süreçte pasaport ve seyahat ile ilgili belgelerini polise teslim edecek.

FIFA'nın yeni bir sistemle ilk kez düzenleyeceği Dünya Kulüpler Kupası'nda toplam 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu, 125 milyon dolarlık para ödülünün sahibi olacak.

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