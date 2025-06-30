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Marcus Rasford, eski takımı Manchester United'a geri dönüyor

Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford, Manchester United'a geri dönüyor.

Emre Aşıkçı  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Marcus Rasford, eski takımı Manchester United'a geri dönüyor

İstanbul

Aston Villa'dan yapılan açıklamada, şubat ayında takıma katılan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun 40 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunun kullanılmadığı belirtildi.

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Birmingham ekibinde 17 maçta 4 gol atan Rashford, İngiltere Milli Takımı formasıyla ise 62 maçta 17 gol kaydetti.

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