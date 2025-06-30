Marcus Rasford, eski takımı Manchester United'a geri dönüyor
Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford, Manchester United'a geri dönüyor.
İstanbul
Aston Villa'dan yapılan açıklamada, şubat ayında takıma katılan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun 40 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunun kullanılmadığı belirtildi.
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Birmingham ekibinde 17 maçta 4 gol atan Rashford, İngiltere Milli Takımı formasıyla ise 62 maçta 17 gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.