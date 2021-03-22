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Marc Marquez MotoGP'de sezonun açılış yarışına katılamayacak

MotoGP takımlarından Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marquez, sakatlığı nedeniyle Katar'da düzenlenecek sezonun ilk yarışında yer almayacak.

Abdulkadir Karakaya   | 22.03.2021
Marc Marquez MotoGP'de sezonun açılış yarışına katılamayacak

İstanbul

Repsol Honda'dan yapılan açıklamada, sağ kolundan üç kez operasyon geçiren Marc Marquez'in iyileşme sürecinin devam ettiği belirtildi.

28 yaşındaki pilotun iyileşmesini riske etmemek adına, 28 Mart Pazar günü düzenlenecek 2021 sezonunun açılış yarışında yer almayacağı kaydedildi.

MotoGP'de geçen sezonun ilk yarışında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan Marquez, sonraki yarışlara da katılamamıştı.

Tüm zamanların en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marquez, MotoGP'de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

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