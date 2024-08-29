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Liverpool, Juventus'tan Federico Chiesa'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İtalya'nın Juventus takımından Federico Chiesa'yı kadrosuna kattı.

Mutlu Demirtaştan  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Liverpool, Juventus'tan Federico Chiesa'yı transfer etti

İstanbul

Liverpool Kulübü, 26 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Chiesa ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin bonuslarla 12,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Chiesa ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Kariyerine Fiorentina'da başlayan Chiesa, 2020'den bu yana görev yaptığı Juventus'ta 2 İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupa zaferleri yaşadı. Siyah-beyazlı takımda 131 maça çıkan İtalyan futbolcu, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

Chiesa, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştığı İtalya Milli Takımı'nda ise 51 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

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