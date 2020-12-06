Lille Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Monaco'yu yendi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Lille, Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı karşılaşmada Monaco'yu 2-1 mağlup etti.
İstanbul
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 13. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Monaco'yu ağırladı.
Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlanırken, Jonathan David 53. dakikada Lille'i 1-0 öne geçirdi.
62. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı, 3 dakika sonra Burak'ın pasında topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a taşıdı.
Monaco, 90. dakikada Pietro Pellegri ile farkı 1'e indirse de mağlubiyetten kurtulamadı.
Lille bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti, Monaco ise 23 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.