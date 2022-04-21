Dolar
14.71
Euro
15.96
Altın
1,945.06
ETH/USDT
3,078.10
BTC/USDT
41,728.00
BIST 100
2,556.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın Chelsea'ye ortak olmak istediği iddia edildi

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ve tenisçi Serena Williams'ın, İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'yi satın almak için teklif veren Martin Broughton öncülüğündeki konsorsiyumda yer aldığı öne sürüldü.

Hüseyin Burak Demirer   | 21.04.2022
Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın Chelsea'ye ortak olmak istediği iddia edildi

Ankara

İngiliz Sky Sports kanalının iddiasına göre, F1'de 7 kez şampiyonluğa ulaşan Büyük Britanyalı Hamilton ve 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, Büyük Britanyalı iş insanı Broughton liderliğindeki konsorsiyuma yatırım yapmayı kabul etti.

Haberde, Liverpool Kulübü ve British Airways'in eski icra kurulu başkanı Broughton'ın teklifini destekleyen yatırımcılar arasında, Kanada'nın en büyük medya ve telekomünikasyon şirketlerinden Rogers, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği için Houston adaylık komitesine başkanlık eden John Arnold ve Tayvanlı Tsai ailesinin de bulunduğu ifade edildi.

Broughton'ın grubu dışında Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly ve Amerikan Basketbol Ligi ekibi Boston Celtics'in ortağı Stephen Pagliuca da Chelsea Kulübünü satın almak için teklifte bulundu.

Rus iş insanı Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası Chelsea Kulübünü satışa çıkarmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı düşüşünü sürdürüyor
Şanghay'daki Kovid-19 kapanması ekonominin can damarlarını tıkıyor
DSÖ, hastaneye kaldırılma riski olanlar için Pzifer'ın Kovid-19 ilacını tavsiye etti
ABD Adalet Bakanlığı, maske zorunluluğunu kaldıran mahkeme kararını temyize götürecek
Türkiye'de 3 bin 668 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın Chelsea'ye ortak olmak istediği iddia edildi

Lewis Hamilton ve Serena Williams'ın Chelsea'ye ortak olmak istediği iddia edildi

Manchester United Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'a emanet

Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak

Trabzonspor için 350 metrekarelik afiş yaptırdılar

Trabzonspor için 350 metrekarelik afiş yaptırdılar
Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başlıyor
Trabzonspor 37 sezon sonra çifte kupaya yaklaştı

Trabzonspor 37 sezon sonra çifte kupaya yaklaştı