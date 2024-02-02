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Küme düşme korkusu, ara transferde en çok parayı harcattı

Ara transfer döneminde en fazla para harcayan kulüp, Ligue 1'de zor günler geçiren Olimpik Lyon oldu.

Abdulkadir Karakaya  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Küme düşme korkusu, ara transferde en çok parayı harcattı

İstanbul

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) ara transfer dönemi sona erdi.

Ligue 1'de bu sezon gösterdiği kötü performansla son sıralara demir atan Olimpik Lyon, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Ligde yalnızca 4 galibiyet alabilen teknik direktör Pierre Sage yönetimindeki Lyon, kadrosuna takviye yapmak için kesenin ağzını açtı.

19 haftası geride kalan Ligue 1'de 16 puanla 16. sırada yer alan Lyon'un kasasından transfer ettiği veya kiraladığı 8 oyuncu için 50,13 milyon avro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Lyon, Malick Fofana için Gent'e 17, Gift Orban için yine Gent'e 12, Orel Mangala (kiralık) için Nottingham Forest'a 11,70, Adryelson için Botafogo'ya 3,58, Lucas Perri için yine Botafogo'ya 3,25, Nemanja Matic için de Rennes'e 2,60 milyon avro ödedi.

Ocak ayında en fazla para harcayan 10 kulüp arasında Ligue 1'den 4 takım yer alırken, Lyon'u 40'ar milyon avro harcamayla Barcelona ve PSG takip etti.

Almanya'da ara transfere en çok bütçe ayıran takım Bayern Münih, İngiltere'de Crystal Palace, İtalya'da ise Napoli oldu.


KulüpÜlkeHarcama miktarı (avro)
1Olimpik LyonFransa50,13 milyon
2Barcelonaİspanya40 milyon
3PSGFransa40 milyon
4Bayern MünihAlmanya30 milyon
5Crystal Palaceİngiltere29,10 milyon
6RennesFransa26,50 milyon
7Tottenhamİngiltere25 milyon
8LeipzigAlmanya24 milyon
9Olimpik MarsilyaFransa22 milyon
10Napoliİtalya21 milyon

En pahalısı Vitor Roque

Kış döneminin en flaş transferine Atletico Paranaense'nin Brezilyalı forveti Vitor Roque'yi renklerine bağlayan Barcelona imza attı. Katalan ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için 40 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Ara transferin en pahalı oyuncuları arasında tanıdık isimler de yer alırken, listenin ikinci sırası 30 milyon avro bedelle Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey'un oldu.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas da 24 milyon avroya Napoli'den Leipzig'e transfer olarak dikkati çekti.

2023-2024 kış transfer döneminin en pahalı 15 oyuncusu şöyle:


FutbolcuEski takımıYeni takımıBonservis bedeli (avro)
1Vitor RoqueAtletico ParanaenseBarcelona40 milyon
2Sacha BoeyGalatasarayBayern Münih30 milyon
3Radu DragusinGenoaTottenham25 milyon
4Eljif ElmasNapoliLeipzig24 milyon
5Renan LodiOlimpik MarsilyaAl-Hilal23 milyon
6Adam WhartonBlackburn RoversCrystal Palace21,10 milyon
7Gabriel MoscardoCorinthiansPSG20 milyon
8Lucas BeraldoSao PauloPSG20 milyon
9Arthur VermeerenAntwerpAtletico Madrid18 milyon
10Marcos LeonardoSantosBenfica18 milyon
11Cyril NgongeHellas VeronaNapoli18 milyon
12Malick FofanaGentOlimpik Lyon17 milyon
13Luiz HenriqueReal BetisBotafogo16 milyon
14Azor MatusiwaReimsRennes15,50 milyon
15ArturPalmeirasZenit15 milyon

Premier Lig zirveyi Ligue 1'e kaptırdı

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, bu sezon Ligue 1'e kaptırdı.

2022-2023 ara transfer döneminde 842,56 milyon avro harcayarak rekor kıran Premier Lig ekiplerinin kasasından bu sezon yalnızca 121,32 milyon avro çıktı.

Ligue 1, 190,93 milyon avroluk bedelle Avrupa'da en çok harcama yapılan lig oldu. Listenin 3. sırasında ise 101,85 milyon avro ile Serie A yer aldı.

2023-2024 ara transfer döneminde Avrupa'da en fazla para harcanan ilk 5 lig şöyle:


LigÜlkeHarcama miktarı (avro)
1Ligue 1Fransa190,93 milyon
2Premier Ligİngiltere121,32 milyon
3Serie Aİtalya101,85 milyon
4La Ligaİspanya86,25 milyon
5BundesligaAlmanya82,50 milyon


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