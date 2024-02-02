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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Yukatel Adana Demirspor ile yollarını ayıran kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti.

Erkan Tiryaki  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
MKE Ankaragücü, kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti

Ankara

Sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor'la sözleşmesini karşılıklı sonlandıran 34 yaşındaki kaleciyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonuna transferini bildirdiği deneyimli file bekçisinin lisansını da çıkardı.

Ertaç Özbir, Süper Lig'de Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve son olarak Adana Demirspor formaları giydi.

Ligde bu sezon 12 maçta forma giyen Ertaç, kalesinde 9 gol gördü.

MKE Ankaragücü, sezon başında transfer ettiği Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'le yollarını ayırmıştı.

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