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Spor, Futbol

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 4-1 yendi.

Selçuk Kılıç  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Trabzonspor, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

8. dakikada sağ taraftan çalımlarla altıpasa doğru hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın savunmanın temasının ardından dokunduğu top yerden kaleci Ertaç Özbir'in yanından filelerle buluştu: 1-0.

22. dakikada Peres'e yaptığı hareket sonrası Belhanda önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Abdülkadir Bitigen, bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top yan direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında ceza yayı üzerinden Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak topu kornere çeldi.

45+1. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Svensson'un soldan pasında, ceza yayında topu kontrol eden N'Diaye, sert vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarı

60. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Barrios'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çeldi.

78. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.

81. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 3-1.

88. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Hamsik'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir, yatarak topu çeldi.

90+4. dakikada Eren Elmalı'nın pasında yakın mesafeden uygun durumdaki Umut Bozok yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 4-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

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