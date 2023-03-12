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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, 3 puanı 2 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi.

Erkan Tiryaki  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
MKE Ankaragücü, 3 puanı 2 golle aldı Fotoğraf: Evrim Aydın - AA

Ankara

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi.

18. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Konuk ekibin savunmadan çıkarken yaptığı top kaybı sonucu Taylan Antalyalı meşin yuvarlakla buluştu. Taylan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Zahid, meşin yuvarlağı altı pasın içindeki Sowe'a çıkardı. Müsait durumdaki Sowe, topu boş ağlara yolladı: 1-0.

23. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cavaleiro'nun ceza sahasına yaptığı ortada Feddal'ın yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

38. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Zahid'in ortasında penaltı noktasının önündeki Diack'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

44. dakikada Sowe'un kafayla ceza sahasına indirdiği topla sol çarpazda buluşan Zahid'in şutunda top üstten auta çıktı.

45+7. dakikada Yusuf Özdemir, sol kanattan ceza sahasına kadar taşıdığı topu penaltı noktasındaki Ahmed Hassan'a çıkardı. Ahmed Hassan'ın şutunda kaleci Gökhan Akkan soluna uzanarak topun sahibi oldu.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Milson'un kafa vuruşunda top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

64. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Milson'un şutunu kaleci Runarsson, kornere çeldi.

72. dakikada Kitisou'nun ceza sahasının önüne çıkardığı topa Sow'un vuruşunda, Furkan Bayır ağlara gitmek üzere olan meşin yuvarlağı müdahale ederek kornere gönderdi.

76. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekip ilk golde olduğu gibi yine savunmadan çıkarken top kaybı yaptı. Savunmanın yaptığı hata sonucu topla buluşan Milson, ceza sahasına girmeden çektiği sert şutla meşin yuvarlağı, sol direğin dibinden filelere gönderdi: 2-0.

MKE Ankaragücü, rakibini 2-0 mağlup etti ve bu sonuçla 3 maçlık yenilgi serisini de sonlandırdı.

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