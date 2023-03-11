Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,423.70
BTC/USDT
20,025.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Fraport TAV Antalyaspor sahasında farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 4-0 yendi.

Süleyman Elçin  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Fraport TAV Antalyaspor sahasında farklı kazandı Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

8. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı. Fredy'nin ara pasına hareketlenen Haji Wright'ın yerden vuruşunda, topu kaleci Bilal Bayazıt ayaklarıyla kornere çeldi.

10. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Fernando'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

23. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasına hareketlenerek topa yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

33. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan Güray Vural'ın ortasına hareketlenen Bünyamin Balcı'nın vuruşunda top, direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına yakın bölgede Haji Wright, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Haji Wright'ın pasıyla kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Fredy, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0

67. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

68. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Ndao'nun sağ kanattan ortasına yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 3-0

73. dakikada Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Uzodimma'nın yerden sert vuruşunda, kaleci Leite topu güçlükle kornere çeldi.

90+6. dakikada Larsson'un ortasına yükselen Emrecan Uzunhan'ın kafa pasıyla kale önünde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da depremzede çocuklar çizgi film izleyip geleneksel oyunlarla moral buldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 975 kişi hayatını kaybetti
Denizli ile İzmir'de etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İHH'nin Kilis'teki lojistik merkezinden deprem bölgesine yardım kolileri gönderildi
Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı

Benzer haberler

Fraport TAV Antalyaspor sahasında farklı kazandı

Fraport TAV Antalyaspor sahasında farklı kazandı

MKE Ankaragücü, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Fatih Karagümrük, kulüp tarihinin yenilmezlik rekorunu kırdı

Deprem mağduru İskenderunspor hedef değiştirmedi

Deprem mağduru İskenderunspor hedef değiştirmedi
Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet