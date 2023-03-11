Fraport TAV Antalyaspor sahasında farklı kazandı

Antalya
8. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı. Fredy'nin ara pasına hareketlenen Haji Wright'ın yerden vuruşunda, topu kaleci Bilal Bayazıt ayaklarıyla kornere çeldi.
10. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Fernando'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
23. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasına hareketlenerek topa yükselen Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
33. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan Güray Vural'ın ortasına hareketlenen Bünyamin Balcı'nın vuruşunda top, direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına yakın bölgede Haji Wright, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
52. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Haji Wright'ın pasıyla kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Fredy, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0
67. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
68. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Ndao'nun sağ kanattan ortasına yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 3-0
73. dakikada Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Uzodimma'nın yerden sert vuruşunda, kaleci Leite topu güçlükle kornere çeldi.
90+6. dakikada Larsson'un ortasına yükselen Emrecan Uzunhan'ın kafa pasıyla kale önünde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0
Karşılaşma, ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.