Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,286.10
BTC/USDT
17,019.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünyadan Spor, Katar 2022

Katar, Dünya Kupası maçları için bileti olmayanların da ülkeye girebileceğini açıkladı

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarına bilet alma zorunluluğu olmaksızın taraftarların ülkeye girişine müsaade edileceğini duyurdu.

Serdar Bıtmez, Muhammed Semiz   | 03.12.2022
Katar, Dünya Kupası maçları için bileti olmayanların da ülkeye girebileceğini açıkladı

Ad Dawhah

Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, FIFA Dünya Kupası için Katar'a gelen taraftarların ülkeye giriş izni niteliğindeki "Hayya" kart uygulamasına getirilen yeni özelliğe ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Hayya karta getirilen yeni özellik, dünyanın her yerinden taraftarların maçlar için bilet almaya gerek kalmadan Katar'a girişine, Dünya Kupası atmosferinin tadını çıkarmasına olanak tanıyor." ifadelerine yer verildi.

Taraftarların ikamet edecekleri yeri belirterek 500 Katar riyali giriş ücretini ödeyip ülkeye girebileceği kaydedilen açıklamada, ülkeye giriş için gerekli Hayya kart uygulaması şartının ise devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, maç bileti olanlar ile 12 yaş ve altı çocukların söz konusu giriş ücretinden muaf olduğu belirtildi.

2022 FIFA Dünya Kupası için bu açıklama (2 Aralık) öncesinde Katar'a girişlerde Hayya kart uygulamasının yanı sıra maç bileti almış olma zorunluluğu da aranıyordu.

2022 FIFA Dünya Kupası süresince Katar'a giriş vizesi niteliğini de taşıyan Hayya kart uygulaması, maç biletine ek olarak stadyumlara giriş şartları arasında yer alıyor. Hayya kart sahipleri ayrıca ülkedeki toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanıp, Doha'daki FIFA Festivali etkinliklerine de katılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Kocaeli’de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul merkezli 16 ildeki gümrük operasyonunda 40 zanlı yakalandı
Gençler istedi, Bakan Akar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı
Ahırkapı açıklarında çarpışan iki gemi için kurtarma çalışması başlatıldı

Benzer haberler

Katar, Dünya Kupası maçları için bileti olmayanların da ülkeye girebileceğini açıkladı

Katar, Dünya Kupası maçları için bileti olmayanların da ülkeye girebileceğini açıkladı

Katar 2022'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsviçre, adını son 16 turuna yazdırdı

Brezilya'nın son 16 turundaki rakibi Güney Kore oldu

Brezilya'nın son 16 turundaki rakibi Güney Kore oldu
Katar: Dünya Kupası'nın ilk haftasında 7 binden fazla sivil uçuş gerçekleşti

Katar: Dünya Kupası'nın ilk haftasında 7 binden fazla sivil uçuş gerçekleşti
Portekiz'in ardından son 16 turu bileti alan ikinci takım Güney Kore oldu

Portekiz'in ardından son 16 turu bileti alan ikinci takım Güney Kore oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet