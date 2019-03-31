Karate Milli Takımı'ndan tam kadro madalya sevinci
İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'na 18 kişilik kadro ile katılan Karate Milli Takımı'nda tüm sporcular madalya kazandı.
Madrid
Şampiyonanın son günü erkek takımlarda iki final mücadelesi verilirken, kumitede altın, katada gümüş madalya elde edildi.
Kumite Milli Takımı finalde Sırbistan ile karşılaştı. 5 maçlık seriyi 3-0 kazanan Kumite Milli Takımı şampiyon oldu. Sırp rakiplerine karşı tatamiye çıkan sporculardan Uğur Aktaş 2-0, Alparslan Yamanoğlu 4-0, Murat Öz de 5-2 kazanırken, 3. maçta mücadele eden Burak Uygur 0-0 berabere kaldı.
İlk defa bir Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Kata Milli Takımı, final maçında İspanya'nın 0.08 puan gerisinde (26.96-26.88) kalarak Avrupa ikincisi oldu. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Kata Milli Takımı, bu sonuçla tarihindeki en iyi başarısına imza attı.
Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı.
Eltemur ailesinin üç sporcusu da madalya aldı
Şampiyonaya milli sporcu Erman Eltemur, eşi Dilara Eltemur ve kız kardeşi Eda Eltemur katılırken, üçünün de madalya kazanması dikkati çekti.
Organizasyonda Erman Eltemur, Erkek Kumite Milli Takımı ile altın, Eda Eltemur, Kadın Kumite Milli Takımı ile gümüş ve Dilara Eltemur da kata branşında bronz madalya aldı.
Şampiyonada öne çıkan diğer bir isim ise 9 yıl aradan sonra milli formayı giyen 41 yaşındaki Yıldız Aras oldu. Aras, Kadın Kumite Milli Takımı ile gümüş madalya kazanarak, Avrupa şampiyonalarından madalya ile dönen en yaşlı sporcu oldu.
Karate Milli Takımı, 54. Avrupa Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı. Şampiyonada en fazla madalyayı kazanan takım olan milliler, genel klasmanda ev sahibi İspanya'nın (5 altın, 1 bronz) ardından ikinci sırada yer buldu.
"Kimsenin inanmadığı bir hayalimiz vardı"
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, kafiledeki tüm sporcuların madalya kazanmasını gazetecilere değerlendirdi.
Federasyonda antrenör olarak göreve başladığı ilk günden beri milli takım kafilesinin tümünün madalya alması hayalini kurduklarını anlatan Delihasan, şöyle devem etti:
"Bu işe başlarken kimsenin inanmadığı bir hayalimiz vardı. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızın madalya alması. Bunu gerçekleştirdik. Tüm sporcuların madalya alarak ülkeye dönmesi bizim için gerçekten çok gurur verici. Biz bunu ilk söylediğimizde insanlara inanılmaz gibi geliyordu. Herkes, '52 tane ülke var. Nasıl olur?' diyordu. Allah'a şükür herkes madalya aldı. Bunu bize yaşattığı için Rabbime sonsuz şükürler olsun. Allah çalışana verir. Biz de çalışmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.