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İtalya Futbol Federasyonundan İtalyan kulüplerine 'Avrupa Süper Ligi' tedbiri

İtalya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, İtalyan kulüplerinin, UEFA ve FIFA tarafından tanınmayan ve özel kuruluşlar tarafından düzenlenen müsabakalara katılmasını yasaklayan kuralı kabul etti.

Barış Seçkin   | 26.04.2021
İtalya Futbol Federasyonundan İtalyan kulüplerine 'Avrupa Süper Ligi' tedbiri

Roma

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun "Avrupa Süper Ligi" gibi oluşumlara katılımları önlemeye yönelik kurallarda bazı değişikliklere gittiği belirtilerek, "Yönetim kurulu, kulüplerin UEFA ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından tanınmayan, özel kuruluşlar tarafından düzenlenen müsabakalara katılmasını önleyen kuralı onayladı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu değişiklikle FIFA, UEFA, FIGC'in tanımadığı ve onay vermediği özel kuruluşların müsabakalarına katılanların FIGC üyeliğinin iptal edileceği kaydedildi.

Avrupa Süper Ligi krizi

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Real Madrid, Barcelona ve Juventus dışındaki kulüpler, gelen tepkiler üzerine oluşumdan ayrılacaklarını duyururken, Juventus ise "projenin gerçekleşme ihtimalinin sınırlı olduğu" yönünde açıklama yapmıştı.

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