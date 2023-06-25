İspanyol tenisçi Alcaraz, yeniden erkeklerde dünya 1 numarası
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvası Queen's Club'ta tek erkeklerde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu.
İstanbul
İngiltere'nin başkenti Londra'daki turnuvada 20 yaşındaki tenisçi, finalde Avustralyalı raket Alex de Minaur'a karşı 6-4 ve 6-4'lük setlerle kazandığı şampiyonlukla tek erkeklerde dünya bir numarası pozisyonuna yeniden yükseldi.
İspanyol tenisçi, dünya sıralamasında Sırp raket Novak Djokovic'i geçerek 3 Temmuz'da başlayacak grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 1 numarası olarak mücadele edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.