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İspanyol tenisçi Alcaraz, yeniden erkeklerde dünya 1 numarası

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvası Queen's Club'ta tek erkeklerde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu.

Fatih Erel  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
İspanyol tenisçi Alcaraz, yeniden erkeklerde dünya 1 numarası

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'daki turnuvada 20 yaşındaki tenisçi, finalde Avustralyalı raket Alex de Minaur'a karşı 6-4 ve 6-4'lük setlerle kazandığı şampiyonlukla tek erkeklerde dünya bir numarası pozisyonuna yeniden yükseldi.

İspanyol tenisçi, dünya sıralamasında Sırp raket Novak Djokovic'i geçerek 3 Temmuz'da başlayacak grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 1 numarası olarak mücadele edecek.

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