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İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı finale yükseldi

İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde Rusya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Musa Samur   | 30.09.2021
İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı finale yükseldi

Ankara

İtalya'da düzenlenen organizasyonda İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, yarı finalde Rusya ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 26-24, 25-23 19-25 ve 25-23 set sonuçlarıyla 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, adını finale yazdırdı.

Milli takım, yarı finaldeki İtalya-Ukrayna maçının galibiyle 2 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.30'da şampiyonluk için karşılaşacak.

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