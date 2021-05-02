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İngiltere Premier Lig'deki Manchester United-Liverpool maçı taraftar protestoları nedeniyle ertelendi

Manchester United taraftarlarının Old Trafford Stadı'na girerek sahayı işgal etmesinin ardından mücadelenin ileri bir tarihe alındığı bildirildi.

Abdulkadir Karakaya   | 02.05.2021
İngiltere Premier Lig'deki Manchester United-Liverpool maçı taraftar protestoları nedeniyle ertelendi

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının protestoları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, Manchester United taraftarlarının Old Trafford Stadı'na girerek sahayı işgal etmesinin ardından mücadele ileri bir tarihe alındı.

Taraftarın duygularına saygı duyulduğu belirtilen açıklamada, şiddet eylemleri kınanarak, "Taraftarların görüşlerini duyurabilecekleri birçok kanal varken bugün bir grup azınlığın yaptığı hareketlerin hiçbir gerekçesi yok." ifadeleri kullanıldı.

Manchester United Kulübü ise, barışçıl gösteri hakkına saygı duyduğunu ancak taraftarları, kulüp çalışanlarını ve güvenlik güçlerini tehlikeye atan eylemlerden dolayı üzgün olduğunu bildirdi.

Ligin 34. haftasında bugün TSİ 18.30'da oynanması planlanan Manchester United-Liverpool öncesi, Manchester ekibinin taraftarları Old Trafford Stadı önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

Takımın Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepki gösteren taraftarlar, güvenlik bariyerlerini aşarak stat zeminine kadar inmiş ve meşale yakarak slogan atmıştı.


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