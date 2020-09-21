Euro
8.97
Dolar
7.63
BIST 100
1,099.79
Altın
1,909.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde depremde hasar gören evlerde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Hırvat futbolcu Ivan Rakitic milli takıma veda etti

Tecrübeli Hırvat futbolcu milli takımdan ayrılma kararını "kariyerindeki en zor karar" olarak nitelendirdi.

Kayhan Gül   | 21.09.2020
Hırvat futbolcu Ivan Rakitic milli takıma veda etti

Saraybosna

İspanya takımlarından Sevilla'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic milli takıma veda etti.

Hırvatistan Futbol Federasyonunun (HNS) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hırvatistan formasıyla 106 maçta 15 gol atan 32 yaşındaki Rakitic'in milli takıma veda ettiği ifade edildi.

Federasyonun paylaşımında Rakitic'in de açıklamalarına yer verilirken, tecrübeli Hırvat futbolcu milli takımdan ayrılma kararını "kariyerindeki en zor karar" olarak nitelendirdi.

Milli forma ile oynadığı her maçtan büyük keyif aldığını kaydeden Rakitic, dünya ikincisi oldukları 2018 FIFA Dünya Kupası'nın kariyerinin en unutulmaz anı olarak kalacağını belirtti.

Milli takımın "en büyük taraftarı" olarak kalmaya devam edeceğini kaydeden Rakitic, beraber forma giydiği milli takımdaki tüm arkadaşlarına başarılar diledi.

2014 yılından beri Barcelona forması giyen Hırvat futbolcu, sezon başında eski takımı Sevilla'ya transfer olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 204 bin 126'ya yükseldi
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış 77 belediyede serbest dolaşıma kısıtlama getirdi
Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa hapis istemi
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ekim ayında 50 bine ulaşabilir
Almanya'nın Münih kentinde Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı

Benzer haberler

Hırvat futbolcu Ivan Rakitic milli takıma veda etti

Hırvat futbolcu Ivan Rakitic milli takıma veda etti