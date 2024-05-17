Heerenveen, teknik direktörlüğe Robin van Persie'yi getirdi
İstanbul
Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Heerenveen, teknik direktörlüğe bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Robin van Persie'yi getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Robin van Persie ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalayan Robin van Persie, eski takımı Feyenoord'un alt yapı takımlarında antrenörlük yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.