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Heerenveen, teknik direktörlüğe Robin van Persie'yi getirdi

Yunus Kaymaz  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Heerenveen, teknik direktörlüğe Robin van Persie'yi getirdi

İstanbul

Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Heerenveen, teknik direktörlüğe bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Robin van Persie'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Robin van Persie ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalayan Robin van Persie, eski takımı Feyenoord'un alt yapı takımlarında antrenörlük yaptı.

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