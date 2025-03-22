Gürcistan 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Gürcistan'ın, 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı bildirildi.
Tiflis
Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin, Avrupa Judo Birliği (EJU) Başkanı Laszlo Toth'u Tiflis'teki çalışma ofisinde kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, Gürcistan'ın 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı belirtilerek, taraflar arasında ilgili anlaşmanın da imzalandığı kaydedildi.
Tiflis'te devam eden "2025 Judo Grand Slam Tbilisi" turnuvası kapsamında Gürcistan'da bulunan Toth, Başbakan Kobakhidze ile 2026'da düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'yla ilgili detayları görüştü.
Türkiye Judo Milli Takımı'nın da katıldığı "2025 Judo Grand Slam Tbilisi" devam ediyor
Öte yandan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye Judo Milli Takımı'nın de yer aldığı "2025 Judo Grand Slam Tbilisi" turnuvası ikinci gününde devam etti.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve büyükelçilik çalışanları, turnuvanın düzenlendiği Tiflis Spor Salonu'na gelerek milli takım sporcularını destekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.