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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Güney Kore'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Yunus Kaymaz   | 12.11.2022
Güney Kore'nin 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

İstanbul

Teknik direktör Paulo Bento, Tottenham'da forma giyen ve bu ay başında göz çukuru kırığı nedeniyle ameliyat edilen 30 yaşındaki Heung-min Son'ı kadroya dahil etti.

Portekiz, Uruguay ve Gana ile H Grubu'nda yer alan Güney Kore'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Kim Seung-gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors)

Savunma: Kim Min-jae (Napoli), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Cho Yu-min (Daejon Citizen)

Orta saha: Jung Woo-young (Al Sadd), Na Sang-ho (Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Hwang In-beom (Olimpiakos), Jeong Woo-yeong (Freiburg), Lee Kang-in (Real Mallorca)

Forvet: Hwang Ui-jo (Olimpiakos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur).

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