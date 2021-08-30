Golbol Erkek Milli Takımımız çeyrek finale çıktı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu son maçında Türkiye, Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İstanbul
Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, 4. maçında Ukrayna ile karşılaştı.
🇹🇷Golbol Erkek Milli Takımı çeyrek finalde— AA SPOR (@aa_spor) August 30, 2021
⚽ Türkiye, B Grubu son maçında Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi#Tokyo2020
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Karşılaşmayı Tuncay Karakaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, grupta ikinci galibiyetini aldı ve son 8 arasına kalmayı başardı.
İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, Çin karşısında ise 6-3 galip gelmişti.
Erkekler golbol branşının çeyrek final maçları, yarın oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.