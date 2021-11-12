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A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştiriyor
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Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya'ya 5-4 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

İlyas Gün   | 12.11.2021
Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, şampiyonluk mücadelesinde Rusya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Rusya, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 5-4 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu.

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