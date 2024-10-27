Genç milli halterci Merve İlden'den Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalya
Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 55 kiloda milli sporcu Merve İlden, 2 bronz madalya kazandı.
Varşova
Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden organizasyonun akşam seansında genç kadınlar 55 kiloda Merve İlden podyuma çıktı.
Ay-yıldızlı sporcu, koparmada 82, toplamda da 181 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli halterci, silkmede ise 99 kiloluk derecesiyle beşinci sırada yer aldı.
Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı 6 altın, 5 gümüş, 5 de bronz olmak üzere 16'ya ulaştı.
Organizasyona akşam seansında 23 yaş altı erkekler ve kadınlar 55 kilo mücadeleleriyle devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.