Geleneksel Türk okçuluğuna rağbet artıyor
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçilen Cengiz Toksöz, geleneksel Türk okçuluğuna rağbetin arttığını belirterek, ülke genelinde sporcu sayısının 22 bine yaklaştığını söyledi.
Ankara
Federasyonun yeni hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Toksöz, birlik beraberlik içinde genel kurul seçimlerini yaptıklarını belirterek, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte 2019'da geleneksel Türk okçuluğu adına güzel işler yapmak için yola çıktık. Geldiğimiz noktada 22 bine yaklaşan sporcumuz, 700'ün üzerinde kulübümüz, yetiştirdiğimiz yüzlerce antrenörümüz var, birlikte inşallah Türk okçuluğuna katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.
Amaçlarının bu sporu yaşatmak ve nesilden nesile aktarmak olduğunu vurgulayan Toksöz, "Derdimiz sadece ok ve yay değil, bütün gayemiz ok ve yayın arkasındaki bu manevi gücü aktarabilmek, genlerimizde bulunan bu okçuluğu yaşatma adına bir şeyler yapmak. Tüm paydaşlarla birlikte nasıl daha iyi yol alırız, bu ulaşamadığımız yavrularımıza, gençlerimize okçuluk tarihimizi, dünyada gerçekten marka olmuş Türk okçuluğunu, Türk yayını nasıl tanıtırız, bunun gayesindeyiz." diye konuştu.
Tesisleşme anlamında da önemli adımlar attıklarını dile getiren Toksöz, şöyle devam etti:
"Dezavantajlı bir bölgede yaptığımız Kütahya'daki tesisin ihya edilmesi çok kıymetli oldu. O mahallenin ismi de Okmeydanı, tevafuk oldu. Özellikle emniyetten gelen bilgilerde, bölgenin okçuluk tesisi olduktan sonra suç oranlarında yüzde 70'e varan düşüşün olması... Gerçekten sadece bir tesis kazandırmıyoruz, etrafıyla birlikte rehabilite edilip spora yönlendirilen gençlerle bu kötü alışkanlıkların da uzaklaştırıldığı çok güzel bir örnek oldu. Yeni dönemde inşallah ülkenin çeşitli yerlerinde bu tarz tesisleri yapıp hem Türk okçuluğunun gelişmesine hem daha fazla çocuğa ulaşmaya hem de bu sporun daha fazla yapılmasına katkı sağlamak istiyoruz."
Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA
"İkinci büyük hayalimiz, geleneksel okçuluğun dünya çatısının kurulması"
Sosyal sorumluluk projesiyle dezavantajlı çocuklara da ulaşıp onları kötü alışkanlıklardan kurtarmak amacıyla hareket ettiklerini anlatan Toksöz, "Bu anlamda da tesisleşme en büyük hedeflerimizden biri, devletimizden de bakanlığımızdan da bu anlamda destek bekliyoruz. Zaten ikili görüşmelerimizle de inşallah bunlar sonuçlanacak. Güzel tesislere ulaşıp çok daha fazla bu branşın yayılmasına katkı sunacağız." dedi.
Modern okçuluk gibi geleneksel okçuluğun da ulusal ve uluslararası alanda daha popüler olması yolunda atılacak adımlara ilişkin Toksöz, şunları dile getirdi:
"Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz'un aldığı başarı hepimizi gururlandırdı, çok mutlu olduk. Bizi arayan dostlar, camiadan arayan insanlar, modern okçu, geleneksel okçu diye bakmıyor, Türk okçuluğunun başarısı diye bakıyor. Başarılar hepsini tetikliyor. Gençleri okçuluğa yönlendirme adına bir motivasyona sebep oluyor. Bu dönem en büyük gayretlerimizden birisi de geleneksel Türk okçuluğunun uluslararası boyutta yapısının kurulması, aynı modern okçuluktaki gibi olimpik olması adına olacak."
Geleneksel Türk okçuluğunun kurumsallaşması adına büyük yol aldıklarını ifade eden Toksöz, açıklamasını şöyle tamamladı:
"İkinci büyük hayalimiz de geleneksel okçuluğun dünya çatısının kurulması, olimpik olma yolundaki ilk adımın bu olacağını düşünüyoruz. Eğer bu çatının kurulmasına da bizler görevdeyken vesile olabilirsek, tabii burada paydaşlar var; Dünya Etnospor Konfederasyonunun öncülüğünde işte 2013'te Okçular Vakfının ihyasıyla birlikte bütün saç ayakları toplandığında, gençlere bu anlamda katkı sunma adına da uluslararası arenada da yer alması için elimizden gelen tüm gayreti çok daha fazla göstereceğiz. Bu branşın dünya çatısının kurulmasıyla birlikte olimpik düzeye ulaşması büyük bir hayal ama gerçekleşirse çok mutlu olacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.