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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Galatasaray'ın eski futbolcusu Song Kovid-19 şüphesiyle karantinada tutuluyor

Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Song ülkesinde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

Alaattin Doğru   | 12.04.2020
Galatasaray'ın eski futbolcusu Song Kovid-19 şüphesiyle karantinada tutuluyor

Dakar


KORONAVİRÜS HABERLERİ


Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Rigobert Song, yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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