Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,538.10
BTC/USDT
105,148.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Fransa Açık'ta Swiatek, eski Wimbledon şampiyonu Rıbakina'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Iga Swiatek, eski Wimbledon şampiyonu Rıbakina'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Fransa Açık'ta Swiatek, eski Wimbledon şampiyonu Rıbakina'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Iga Swiatek, eski Wimbledon şampiyonu Rıbakina'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansında dördüncü tur maçları oynandı.

Beş Grand Slam şampiyonluğu bulunan Polonyalı Swiatek (5 numaralı seribaşı), Kazak tenisçi Yelena Rıbakina'yı 1-6, 6-3 ve 7-5 biten setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Daha önce Fransa Açık'ta dört kez çeyrek final gören Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, İtalyan rakibi 4 numaralı seribaşı Jasmine Paolini'yi 4-6, 7-6 ve 6-1 tamamlanan setlerle 2-1 yenerek tur atladı.

Yedi numaralı seri başı Çinli oyuncu Qinwen Zheng ise Rus rakibi Liudmila Samsonova'yı 7-5, 1-6 ve 6-3'luük setlerle eleyerek çeyrek final bileti aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
407 mahalle ve köyde muhtar, ihtiyar heyeti seçimi tamamlandı
Dışişleri Kaynakları: Ukrayna ve Rusya heyetlerinin yarın İstanbul'da görüşmesi planlanıyor
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlayacak
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yaşar: 2017 yılından beri 1 milyon 909 bin 336 dosyada uzlaşma sağlandı
Kasaplar Odasından kurban kesimi ve etlerini saklama tavsiyeleri

Benzer haberler

Fransa Açık'ta Swiatek, eski Wimbledon şampiyonu Rıbakina'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi

Fransa Açık'ta Swiatek, eski Wimbledon şampiyonu Rıbakina'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi

Fransa Açık'ta Sinner, zorlanmadan dördüncü tura yükseldi

Fransa Açık'ta Iga Swiatek ve Carlos Alcaraz 4. tura yükseldi

Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka dördüncü tura yükseldi

Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka dördüncü tura yükseldi
Fransa Açık'ta Jessica Pegula üçüncü tura yükseldi

Fransa Açık'ta Jessica Pegula üçüncü tura yükseldi
Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz ve Iga Swiatek üçüncü tura yükseldi

Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz ve Iga Swiatek üçüncü tura yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet