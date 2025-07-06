Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sini Lando Norris kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
Ankara
İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarış, 52 tur üzerinden yapıldı.
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Ülkesindeki yarışı 1 saat 37 dakika 15.735 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, bu sezonki 4. galibiyetini elde etti.
Norris'in McLaren'den Avustralyalı takım arkadaşı Oscar Piastri, liderin 6.812 saniye gerisinde ikinci, Sauber'in Alman pilotu Nico Hulkenberg ise 34.742 saniye arkasında üçüncü oldu.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen, spin atarak geride kaldı ve yarışı ancak 5. bitirebildi.
Sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si, 27 Temmuz'da koşulacak.
Büyük Britanya Grand Prix'si sonrası pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar:
1. Oscar Piastri (Avustralya): 234 puan
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 226
3. Max Verstappen (Hollanda): 165
4. George Russell (Büyük Britanya): 147
5. Charles Leclerc (Monako): 119
Takımlar:
1. McLaren: 460
2. Ferrari: 222
3. Mercedes: 210
4. Red Bull: 172
5. Williams: 59Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.