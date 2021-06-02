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FIVB Milletler Ligi'nde 5'te 5 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında bugün son olimpiyat şampiyonu Çin'le karşı karşıya gelecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.06.2021
FIVB Milletler Ligi'nde 5'te 5 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşılaşacak

İstanbul

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi'ne son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan'ı 3-2 yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, sonrasında ev sahibi İtalya'yı 3-0'la geçti. Üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, dördüncü müsabakasında da Kanada'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlılar beşinci maçında da Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı.

Kadın milliler, bugün TSİ 17.00'de Çin ile karşı karşıya gelecek.

Bir FIVB organizasyonuna tarihinde ilk kez 5 galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu serisini Çin karşısında da geliştirmeye çalışacak.

Lig formatı

A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.

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