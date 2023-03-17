"Filenin Sultanları"nın olimpiyat elemesindeki rakipleri belli oldu
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Ankara
İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen kura çekimi sonucunda "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Japonya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru ve Brezilya ile eşleşti.
Milli takım, eleme grubu karşılaşmalarını 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya'da oynayacak.
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde 24 takım, 8'erli 3 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.