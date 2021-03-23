Euro
9.36
Dolar
7.84
BIST 100
1,377.43
Altın
1,728.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA Başkanı Infantino'dan '2 yılda bir Dünya Kupası' önerisine açık kapı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti.

Abdulkadir Karakaya   | 23.03.2021
FIFA Başkanı Infantino'dan '2 yılda bir Dünya Kupası' önerisine açık kapı

Istanbul

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği öneri hakkında, FIFA TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte uluslararası maç takviminin yeniden masaya yatırıldığını belirten Infantino, "Kulüp futbolu ve milli takımlar arasında doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için, Arsene Wenger'in teklifi de dahil, tüm öneri ve fikirleri dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı.

FIFA'da konunun tartışılacağını kaydeden Infantino, "Mevcut durumdan kimsenin memnun olmadığı gözüküyor. Arsene Wenger sadece teknik direktör değil, aynı zamanda gerçek bir futbol profesörü. Kesinlikle söyleyecek şeyleri var. Herkesle konuşacağız ve önerileri göz önünde bulunduracağız. Eğer mümkünse daha iyisi için değişmeye çalışacağız." yorumunu yaptı.

Wenger, iki Dünya Kupası arasındaki 4 yıllık sürenin uzun olduğunu ve takvimde değişiklik yapılması gerektiğini savunmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 543 bine yaklaştı
Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 728 oldu
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 100 milyonu geçti
AB düzenleyicileri Rusya'daki aşı üretim tesislerini denetlemeye hazırlanıyor
AB'den AstraZeneca'ya aşı tedarik uyarısı

Benzer haberler

FIFA Başkanı Infantino'dan '2 yılda bir Dünya Kupası' önerisine açık kapı

FIFA Başkanı Infantino'dan '2 yılda bir Dünya Kupası' önerisine açık kapı

Cruyff'un kaptanlığını da yapan Ajax efsanesi Sjaak Swart Türkiye-Hollanda maçını değerlendirdi

FIFA Etik Kuralları'nın 'Zaman Aşımı' maddesi rüşvetten suçlananları aklıyor

Futbolda olimpiyat kurası 21 Nisan'da çekilecek

Futbolda olimpiyat kurası 21 Nisan'da çekilecek
Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz Ankara'da askeri törenle defnedildi

Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz Ankara'da askeri törenle defnedildi
FIFA'da günün haberi Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılma öyküsü

FIFA'da günün haberi Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılma öyküsü