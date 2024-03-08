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Ferrari pilotu Sainz, rahatsızlığı nedeniyle Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarışamayacak

Formula 1 takımlarından Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, apandisit rahatsızlığı nedeniyle Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarışamayacak.

Abdulkadir Karakaya  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Ferrari pilotu Sainz, rahatsızlığı nedeniyle Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarışamayacak

İstanbul

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, ameliyat edilecek Sainz'ın yerine takımın 18 yaşındaki rezerv sürücüsü Oliver Bearman mücadele edecek.

Bahreyn'de düzenlenen sezonun ilk F1 yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın saat 20.00'de yapılacak.

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