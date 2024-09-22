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Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi galibiyeti sonrası Galatasaray takım kafilesini Florya Metin Oktay Tesisleri girişinde karşılıyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmadı.

Süha Gür  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadı Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-1 kazandığı derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında yer almadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarda bulunduğu esnada toplantı odası alanına gelen Mourinho, bir süre bekledikten sonra geç kalınması nedeniyle stattan ayrıldı ve toplantı düzenlemedi.

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