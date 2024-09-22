Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmadı.
İstanbul
Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-1 kazandığı derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında yer almadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarda bulunduğu esnada toplantı odası alanına gelen Mourinho, bir süre bekledikten sonra geç kalınması nedeniyle stattan ayrıldı ve toplantı düzenlemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.