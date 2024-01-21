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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ligde Asteras Tripolis'i 2-0 yendi

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, ligde Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ligde Asteras Tripolis'i 2-0 yendi

İstanbul

Yunanistan Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Aitor ve 74. dakikada Tin Jedvaj attı.

Bu galibiyetin ardından Panathinaikos, zirvedeki PAOK ile puanları (44) eşitledi.

Terim yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 28 Ocak Pazar günü deplasmanda PAOK'a konuk olacak.

Panathinaikos'un kiralık olarak renklerine bağladığı Samet Akaydın, 86. dakikada oyuna girdi.

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