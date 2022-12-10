Fas'ın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi coşkuyla kutlanıyor
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi birçok ülkeden futbolseverleri sevince boğdu.
Rabat/Trablus
Maçın son düdüğünün çalmasının ardından bayrak ve meşaleler eşliğinde başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere sokağa dökülen onbinlerce Faslı futbolsever, ülkenin önemli cadde ve meydanlarını bayram yerine çevirdi.
Önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, takımlarının dünya kupası tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalin mutluluğunu çeşitli marşlar eşliğinde doyasıya yaşıyor.
Kutlamaları meşale gösterileriyle süslendiren Faslı futbolseverler attıkları sloganlarda takımlarından kupanın ülkeye getirilmesini talep ediyor.
Fas'ın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi ülkede coşkuyla kutlanıyor https://t.co/o6NV59T3CN pic.twitter.com/A0Gbum5TWq— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 10, 2022
Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Faslı futbolcu Romain Saiss, ilk 11’de görev aldığı müsabakada yerini 57’nci dakikada Eşref Dari’ye bıraktı.
FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.
Fas, son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya karşı penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkmıştı.
Atlas'ın Aslanları, yarı finalde İngiltere-Fransa mücadelesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
Fas'ın galibiyeti Libyalı futbolseverler sevince boğdu
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi, Libyalı futbolseverleri sevince boğdu.
Maçı başkent Trablus’un Şehitler Meydanında kurulan dev ekranlarda izleyen yüzlerce Libyalı, bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Başkentin ana caddelerinde de ellerinde Fas ve Libya bayrağı ile yüzlerce kişi sevinç gösterilerine katıldı. Misrata ve Bingazi gibi ülkenin diğer şehirlerde de Fas’ın kazanması havai fişeklerle kutlandı.
AA muhabirine konuşan Libya’da yaşayan Faslı Lubna Ticani, Fas’ın kazanmasından dolayı Libya, Fas ve bütün Arap ülkelerini kutladığını söyledi. Ticani, “İnşaallah Fas yüzümüzü ağartacak ve dünya kupasını da kazanacak. Her zaman Fas'ın yanındayız.” dedi.
Trablus’un Suk Cuma bölgesinde ikamet ettiğini söyleyen Libyalı Hişam Uveydan, Fas maçını insanlarla birlikte dev ekranda izlemek ve bu atmosferi yaşamak için meydana geldiğini söyledi. Uveydan, “Bizi şereflendirdiler ve çok mutlu ettiler, duygularımı ifade edecek söz bulamıyorum.” dedi.
Fas ve Libya vatandaşlığı bulunduğunu ve aslen Faslı olduğunu söyleyen Emetullah Abdullah maçı seyretmek için Şehitler Meydanı’na geldiği belirterek, “Çok mutluyum umarım sonraki maçları da kazanırlar.” ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.