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F1'de Suudi Arabistan Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı Suudi Arabistan Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Mutlu Demirtaştan  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
F1'de Suudi Arabistan Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

İstanbul

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde düzenlenen sezonun ikinci etabı, 50 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan son üç yılın şampiyonu Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 1 saat 20 dakika 43.273 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitirdi. Sezonun ilk iki etabından zaferle ayrılan Verstappen, kariyerinin 56. yarış galibiyetini elde etti.

Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşının 13.643 saniye arkasında ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise liderin 18.639 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Sezonun üçüncü yarışı Avustralya Grand Prix'si, 24 Mart'ta düzenlenecek.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 36

3. Charles Leclerc (Monako): 28

4. George Russell (Büyük Britanya): 18

5. Oscar Piastri (Avustralya): 16


- Takımlar

1. Red Bull: 87

2. Ferrari: 49

3. McLaren: 28

4. Mercedes: 26

5. Aston Martin: 13

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