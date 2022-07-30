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F1 Macaristan Grand Prix'sinde 'Pole' pozisyonu Russell'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix'sinde "Pole" pozisyonunu, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Yunus Kaymaz   | 30.07.2022
F1 Macaristan Grand Prix'sinde 'Pole' pozisyonu Russell'ın Fotoğraf: Arpad Kurucz - AA

İstanbul

Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 17.377 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Russell, kariyerinde ilk kez "Pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari pilotlarından İspanyol Carlos Sainz, Russell'ın 0.044 saniye arkasında ikinciliği, takım arkadaşı Charles Leclerc de 0.190 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

70 tur üzerinden gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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