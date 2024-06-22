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Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024'te A Grubu'nda İsviçre ile Almanya karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 3. ve son maçında yarın İsviçre ile ev sahibi Almanya karşı karşıya gelecek.

Emrah Oktay  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
EURO 2024'te A Grubu'nda İsviçre ile Almanya karşılaşacak

FRANKFURT

Frankfurt Arena'da yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise Marco Guida olacak.

Almanya gruptan çıkmayı garantiledi

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

A Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'ı 2-0 yenen Almanya, 6 puana ulaştı. Ev sahibi ülke, yarınki mücadelede alacağı beraberlikle gruptan lider olarak çıkacak.

Neuer'de hedef Schweinsteiger'i yakalamak

Almanya'nın tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, yarınki karşılaşmada oynaması durumunda Almanya'nın Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen oyuncusu olan Bastian Schweinsteiger'i yakalayacak.

EURO 2024'te iki maçta da kaleyi koruyan Neuer, kariyerindeki Avrupa Şampiyonası maçı sayısını 17'ye yükseltti. 38 yaşındaki kaleci, finallerde en fazla maça çıkan kaleciler sıralamasında ilk sırada bulunan İtalyan efsane Gianluigi Buffon'u yakaladı.

Neuer, yarın da oynaması durumunda hem Buffon'u geçerek rekor kıracak hem de 18 maçla en fazla Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan Alman futbolcu Schweinsteiger'in rekoruna ortak olacak.

İsviçre'ye beraberlik yetecek

Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın'ın yönettiği İsviçre, yarınki maçtan 1 puan çıkarırsa adını son 16 turuna yazdıracak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen İsviçre, ikinci müsabakada İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Dört puan toplayan Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci sırada bulunuyor.

İsviçre, yarın Almanya'dan 3 puan alırsa lider, bir puan alırsa ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. İsviçre kaybetmesi durumunda ise aynı saatte başlayacak İskoçya-Macaristan maçının sonucunu bekleyecek.

Rekabette 54. randevu

İsviçre ile Almanya, tarihlerinde 54. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce yapılan 53 müsabakada Almanya 36, İsviçre 9 kez kazandı. Sekiz karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Almanya'nın attığı 142 gole İsviçre 69 golle yanıt verebildi.

Almanya, son 65 yılda 1 kez yenildi

Almanya, son 65 yılda İsviçre ile yaptığı 21 müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu.

İki ekip, 1959'dan bu yana 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Almanlar 16 galibiyet alırken sadece 1 maçtan yenik ayrıldı. Beş müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Muhtemel ilk 11

İki takımın yarınki müsabakaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

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