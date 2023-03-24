Dolar
19.06
Euro
20.66
Altın
1,990.80
ETH/USDT
1,805.40
BTC/USDT
28,103.00
BIST 100
5,061.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

EURO 2024 Elemeleri'nde İngiltere, İtalya'yı yendi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri, 8 karşılaşmayla başladı.

Mutlu Demirtaştan  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
EURO 2024 Elemeleri'nde İngiltere, İtalya'yı yendi

Istanbul

EURO 2024 Elemeleri'ndeki C, H ve J gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.

Portekiz, J Grubu'nda ağırladığı Lihtenştayn'ı Joao Cancelo'nun 8, Bernardo Silva'nın 47, Cristiano Ronaldo'nun 51 (penaltıdan) ve 63. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu oldu.

C Grubu'nda İtalya'ya konuk olan İngiltere ise 13. dakikada Declan Rice ve 44. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle 2-1 galip geldi. İtalya'nın golünü, 56. dakikada Mateo Retegui kaydetti. Kane, 54 gole ulaştığı İngiltere Milli Takımı'nda Wayne Rooney'yi geride bırakarak en golcü futbolcu unvanını elde etti.

Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

İtalya-İngiltere: 1-2

Kuzey Makedonya-Malta: 2-1

H Grubu

Kazakistan-Slovenya: 1-2

Danimarka-Finlandiya: 3-1

San Marino-Kuzey İrlanda: 0-2

J Grubu

Portekiz-Lihtenştayn: 4-0

Slovakya-Lüksemburg: 0-0

Bosna Hersek-İzlanda: 3-0

Elemelerin ilk haftasına, bugün 4 grupta oynanacak 8 maçla devam edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta esnafla bir araya geldi
Emine Erdoğan, Başkentte depremzede ailenin evinde iftar yaptı
Malatya'daki en büyük konteyner kentte akşam da yaşam sürüyor
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi

Benzer haberler

EURO 2024 Elemeleri'nde İngiltere, İtalya'yı yendi

EURO 2024 Elemeleri'nde İngiltere, İtalya'yı yendi

A Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki son çalışmasını yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet