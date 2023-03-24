Dolar
19.06
Euro
20.66
Altın
1,990.80
ETH/USDT
1,805.40
BTC/USDT
28,103.00
BIST 100
5,061.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 16. mağlubiyetini yaşadı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk olduğu Almanya'nın ALBA Berlin takımına 95-93 yenildi.

Emrah Oktay  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 16. mağlubiyetini yaşadı

Istanbul

Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da yapılan maçın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan lacivert-beyazlılar, devre arasına da 49-40 geride girdi.

Anadolu Efes, iyi başlayamadığı üçüncü çeyrekte sonradan toparlanarak farkı eritti. Bu bölümü 68-67 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, son periyotta üstünlüğü ele geçirdi. Anadolu Efes, çekişmeli geçen mücadelenin son saniyesindeki baskete engel olamadı ve parkeden 95-93 mağlubiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekipte 30 sayı ile maçın en skoreri olan Micic ile 19 sayı üreten Clyburn'ün performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Alman ekibinde Smith kaydettiği 25 sayıyla galibiyette başrolü oynayan oyuncu oldu.

Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 30. karşılaşmada 16. mağlubiyetini yaşadı. ALBA Berlin ise 9. kez galip geldi.

Anadolu Efes, bu maçın ardından normal sezonda kalan 4 maçını İstanbul'da oynayacak. İç sahada Olimpia Milano, Virtus Bologna ve Monaco'yu ağırlayacak olan lacivert-beyazlılar, tek deplasman mücadelesinde ise Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta esnafla bir araya geldi
Emine Erdoğan, Başkentte depremzede ailenin evinde iftar yaptı
Malatya'daki en büyük konteyner kentte akşam da yaşam sürüyor
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi

Benzer haberler

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 16. mağlubiyetini yaşadı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 16. mağlubiyetini yaşadı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldı
Fenerbahçe Beko, yarın Valencia Basket'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko, yarın Valencia Basket'e konuk olacak
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet