Dolar
32.93
Euro
35.25
Altın
2,329.14
ETH/USDT
3,428.50
BTC/USDT
61,348.00
BIST 100
10,757.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Bak, İstanbul’da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın Bahçelievler Stadyumu'ndaki açılış töreninde konuşuyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park’ta Galatasaray Kulübü ile spor giyim markası PUMA arasında forma sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşmasının imza töreninde konuşuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu. -VTR- Bakan Özhaseki, Ankara’da ‘’ Çevre Projeleri Medya Buluşması’’ programında konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı yarın başlayacak

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları yarın başlayacak.

Emrah Oktay  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
EURO 2024'te son 16 turu heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan da en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turu oynamaya hak kazandı.

Kazanan takımın çeyrek finale çıkacağı etap, yarın 2 müsabakayla başlayacak. TSİ 19.00'da İsviçre ile İtalya, 22.00'de ise Almanya ile Danimarka karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Avusturya ile mücadele edecek

A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak.

F Grubu'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Milliler, gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 yendi.

Grupta topladığı 6 puanla 2. olan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleşti.

Eşleşmeler ve maç programı

Son 16 turunda eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)

22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı-Dortmund)

30 Haziran Pazar:

19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)

22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

1 Temmuz Pazartesi:

19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

2 Temmuz Salı:

19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
18 soruda Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasa
Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları yenilendi
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Topçu, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu
TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

EURO 2024 son 16 turunda Almanya ile Danimarka yarın karşılaşacak

EURO 2024 son 16 turunda Almanya ile Danimarka yarın karşılaşacak

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı yarın başlayacak

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Cihan Çanak, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un yeni transferlerinden taraftara mesaj

Trabzonspor'un yeni transferlerinden taraftara mesaj
Hakan Çalhanoğlu, "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi

Hakan Çalhanoğlu, "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi
Milli futbolcular, Çekya galibiyetini soyunma odasına oynayarak kutladı

Milli futbolcular, Çekya galibiyetini soyunma odasına oynayarak kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet