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Türkiye-Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maçı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Can Öcal  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Türkiye-Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Zwayer'in yardımcıları aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise İspanyol Jeses Gil Manzano yapacak.

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