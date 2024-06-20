Türkiye-Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maçı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
İstanbul
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Zwayer'in yardımcıları aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise İspanyol Jeses Gil Manzano yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.