Eski İngiliz futbolcu Beckham'a şövalye ünvanı verildi

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'a futbola ve İngiliz toplumuna yaptığı hizmetlerden dolayı şövalye ünvanı verildi.

Yunus Kaymaz  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Eski İngiliz futbolcu Beckham'a şövalye ünvanı verildi

Londra

İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü onur listesine adı yazılan 50 yaşındaki Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle şövalye (Sir) ilan edildi.

Beckham, yaptığı açıklamada, "Daha fazla gurur duyamazdım. İnsanlar benim ne kadar vatansever olduğumu biliyor, ülkemi çok seviyorum. Monarşinin ailem için ne kadar önemli olduğunu hep söylemişimdir. Dünyayı dolaşma şansına sahip oldum ve tüm insanlar benimle monarşimiz hakkında konuşmak istiyor. Bu beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 19 kupa kazanan Manchester United ve Real Madrid'in eski orta saha oyuncusu, 115 kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'nın 2000-2006 yılları arasında kaptanlığını yaptı.

