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Ertuğrul Ersoy Le Havre'de

Fransa İkinci Futbol Ligi ekibi Le Havre, Bursaspor'dan savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u renklerine bağladı.

Mutlu Demirtaştan   | 26.08.2019
Ertuğrul Ersoy Le Havre'de

İstanbul

Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Le Havre, Bursaspor'dan 22 yaşındaki milli oyuncu Ertuğrul Ersoy ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Milli futbolcunun yeni takımında 16 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Bursaspor'un altyapısından yetişen Ertuğrul, geçen sezon kaptanlığını yaptığı takımıyla 30 maça çıktı.

Bir dönem Bursaspor'u çalıştıran Fransız teknik direktör Paul Le Guen'in görev yaptığı Le Havre, daha önce de yeşil-beyazlı kulüpten Umut Meraş'ı transfer etmişti.

Ligue 2'de 5 hafta sonunda 11 puan toplayan Le Havre, lider Lorient'in 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

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