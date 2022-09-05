Dolar
18.22
Euro
18.09
Altın
1,712.37
ETH/USDT
1,576.60
BTC/USDT
19,750.00
BIST 100
3,340.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer için Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlenecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ostim Teknik Üniversitesi’nde “Fahri Doktora Tevcih Töreni”ne katılıyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Dünya Motokros Şampiyonası'nı 250 binin üzerinde seyirci izledi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde ve Valilik katkılarıyla düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nı 250 binin üzerinde kişinin izlediği bildirildi.

Canan Tükelay   | 05.09.2022
Dünya Motokros Şampiyonası'nı 250 binin üzerinde seyirci izledi

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine, organizasyonu düzenlemenin gurur ve onur verici olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın ve ülkenin tanıtımı açısından organizasyonun çok önem arz ettiğini kaydeden Zeybek, "Yarışmalar başlamadan önce Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile beraber Türksat'a gittik. Türksat sponsor oldu. Ana sponsor oydu." dedi.

Organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirildiğini anımsatan Zeybek, şöyle konuştu:

"Bu yılın ayrı bir özelliği vardı. Dünya Motor Sporları FIM Başkanı Jorge Viegas'ta Afyonkarahisar'a geldi. Dünyadaki yapılan yarışmaların ana ödüllerinin verildiği organizasyonda Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Viegas, Afyonkarahisar'a ilk defa geldiğini söyledi. Kendisiyle yaptığımız görüşmede kenti, sahayı, pisti, padokları mükemmel buldu. Dünyanın hiç bir yerinde böyle alanların olmadığını ifade etti. İnşallah burada daha farklı organizasyonları yapabiliriz diye ifade etti. Bu bizim için ayrı bir onur vesilesi. 5 gün süren bir organizasyondu. Geçtiğimiz yıl yaptığımızda iki organizasyonu iki şampiyonayı birden yaptık. Hesaplamalarda 100 bin seyirciye ulaşırız diyorduk 160 binde kapattık. Bu yıl 5 günde 250 binin üzerinde seyirci kapasitesine ulaştık.

"Önümüzdeki yıllarda bunu farklı organizasyonlarla ili, ülkeyi tanıtmaya devam edeceğiz"

Ödüller verilirken de daha önceki yıllarda dünyanın en iyi pisti, en iyi padok ödülüne sahip olduklarını belirten Zeybek, "Bu yıl dünyada ülkesini en iyi tanıtan il ödülüne layık görüldük. Dün ödülümüzü aldık." diye konuştu.

Yarışmaya 25 ülkeden 120 sporcunun katıldığını da dile getiren Zeybek, şunları söyledi:

"Geniş katılımla yapıldı. Gelen sanatçılar son derece memnun ayrıldılar. Etkinlikte hiç bir olay olmaması bizim için en büyük teselli oldu. Önümüzdeki yıllarda bunu daha farklı organizasyonlarla ili ve ülkeyi tanıtmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük destekçimiz himayelerine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de İSKİ çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak
Pençe-Kilit bölgesinde dün yaşanan helikopter kazasında bir asker şehit oldu
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST KARADENİZ için teşekkür paylaşımı
Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek
Ankara'da "çakarlı araç" denetimi yapıldı

Benzer haberler

Dünya Motokros Şampiyonası'nı 250 binin üzerinde seyirci izledi

Dünya Motokros Şampiyonası'nı 250 binin üzerinde seyirci izledi

Erzurumlu Ayşe öğretmen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finaline sıkı hazırlanıyor

Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 13 sporcu temsil ediyor

Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı

Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı
Ağrı Dağı'na tırmanan yerli ve yabancı dağcıların sayısı artıyor

Ağrı Dağı'na tırmanan yerli ve yabancı dağcıların sayısı artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet